東京証券取引所連休明け24日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発し、前週末終値からの上げ幅が一時500円を超えた。平均株価への影響が大きい人工知能（AI）関連銘柄の一角が割安感から買われ、相場全体を押し上げた。米国の関税政策の変更を警戒した売り注文も目立った。午前終値は前週末終値比430円85銭高の5万7256円55銭。東証株価指数（TOPIX）は3.85ポイント高の3812.33。サイバー攻撃への懸念から続落し