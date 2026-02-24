【北京共同】中国商務省は24日、三菱重工業の子会社など日本の20の防衛関連企業・団体を輸出規制リストに掲載したと発表した。軍民両用品目の輸出を禁止する。高市早苗首相の国会答弁などへの対抗措置を強化した形。