お笑い芸人の出川哲朗（62）が23日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。YouTubeに進出しない理由を明かした。今回は平成代表の出川、品川庄司・品川祐、FUJIWARA・藤本敏史、令和代表のさらば青春の光・森田哲矢、吉住、ダウ90000・蓮見翔で、世代間の価値観のズレを埋めることに。「目指すべきはテレビかネットか」というテーマで議論する中、森田から「何でYouTubeに出ないんですか？」と質問