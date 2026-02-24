「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）午前中にライブＢＰが行われた後、メーングラウンドに首脳陣、選手、スタッフが集まって手締めが行われた。アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュ有投手も円陣に加わった。ここで任務終了となるが、最後の最後まで北山にカーブのリリースを教えるシーンもあった。菊池雄星投手の初ブルペンでは後方から見つめ、意見交換をする場面もあった。ピッチクロック経験者として、第２