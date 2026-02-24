アメリカの連邦最高裁が、いわゆる「トランプ関税」を違法と判断したことを受け、トランプ大統領は代替措置として世界各国に最大15％の新たな関税を課す方針を示している。木原官房長官は24日、「判決の内容および措置の影響などを十分に精査しつつ、アメリカ政府の対応を含む関連の動向や、2025年の日米間の合意に与えうる影響について、引き続き高い関心を持って注視していく」と述べた。木原長官は、日本時間の23日夜に赤沢経済