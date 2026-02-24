イタズラをした犯人を特定するために、容疑者であるワンコ2匹に証拠を突き付けてみたら…？怪しすぎるリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で44万2000回再生を突破。「わかりやすいｗ」「怒れないw」といった声が寄せられています。 【動画：2頭の犬がイタズラをしたので『証拠を突き付けた』結果→露骨すぎる『まさかの表情』】 イタズラしたのはどっち？ TikTokアカウント「oreotomatsu」には、イタズラ好き