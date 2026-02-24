みずみずしく甘みのある「春だいこん」の収穫が、岐阜市で始まりました。 【写真を見る】甘くシャキシャキ食感の“春だいこん” おすすめは｢生サラダ｣ 長良川流域の砂土壌生かし…｢優等生｣や｢つや風｣などの品種をハウス栽培 岐阜市 岐阜市は、長良川流域に広がるきめ細かい砂質の土壌が特徴で、水はけがよく、だいこんの栽培に適しています。この環境を生かし、春だいこんのハウス栽培が盛んに行われ、「優等生」や「つや風」な