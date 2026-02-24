JR西日本は、新タイプの顔認証改札機の実証実験を3月2日から開始する。実施駅は大阪駅と新大阪駅。標準型のICカード専用改札機に顔認証機能を増設する。進行方向に縦列で配置した2台の顔認証用カメラで通過者を撮影し、認証精度の向上を図る。同社は2023年3月から大阪駅うめきた地下口と新大阪駅東口の間でウォークスルー型の顔認証改札機による実証運用を続けてきた。新タイプの導入に伴い従来機を撤去する。大阪駅ではうめきた地