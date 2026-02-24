ガーラ湯沢は、GALA湯沢スキー場のナイター営業を3月14日から4月4日までの毎週土曜に実施する。ナイトタイムエコノミー需要の高まりと越後湯沢エリアの夕食時間帯の飲食店混雑に対応する取り組みで、1996年以降休止していたナイター営業を2025年の試行を経て約30年ぶりに本格的に再開する。ナイター営業ではライトアップした中央エリアのエンターテインメントコースでスキーやスノーボード、雪遊びを楽しめるほか、愛の鐘展望台や