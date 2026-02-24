琴平バスは、「コトバスエクスプレス 福井・金沢・富山便」の運行を2月19日から開始する。香川・徳島と福井・石川・富山を結ぶ高速バスを1日1往復を運行する。往路は午後7時18分にKS琴平を出発し、福井駅には翌午前5時半、金沢駅には6時50分、富山駅には8時10分に到着する。復路は午後8時15分に富山駅、9時35分に金沢駅、11時10分に福井駅を出発し、KS琴平には翌午前9時52分に到着する。途中、こんぴら参道口、宇多津駅南口南、高