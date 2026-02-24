ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEMO週穫祭2月第4弾」を開始した。期間は3月1日まで。 期間中、「LINEMOベストプラン」もしくは「LINEMOベストプランV」に新規または他社からの乗り換え（MNP）をすると最大2万円分のPayPayポイントが還元される。加えて、契約翌月から3カ月間、データが各月それぞれ3GBまでの増量が全額割引される（1GB／550円）。 データ増量については、ソ