シャオミ・ジャパンは、モバイルバッテリー「Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W」の新色を発表した。価格は7980円～。 「Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W」は、厚みが6mmの薄型モバイルバッテリー。新たに、オレンジとブラックの2色が追加された。オレンジは本日24日発売で9980円、ブラックは3月2日発売で7980円。 オレンジ ブラック オレンジについては、3