札幌市は大雪をうけて始めた緊急排雪を急ピッチで進めています。市は２月の完了を目指していますが、その後も大雪が続いたため、作業は想定より時間がかかっているということです。（百瀬記者）「札幌市西区の住宅街です。２月の終盤に差し掛かっていますが、緊急排雪が急ピッチで進められています」２月２日から始まった札幌市内の緊急排雪は、スピード重視の作業で２月中の完了が目指されていました。市によりますと、その