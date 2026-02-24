札幌市は２月２４日、窓口での混雑緩和と利便性の向上のため、市内２か所目の「マイナンバーカードセンター」を開設しました。サッポロファクトリーにオープンしたのは、市内２か所目となるマイナンバーカードセンターです。市によりますと、マイナポイント事業をきっかけにカードを取得した人が電子証明書の更新時期などを迎えて、区役所の窓口が混雑しているため、その対