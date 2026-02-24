国公立大学の２次試験を２月２５日に控え、道内の各大学では試験会場の設営準備が進められています。札幌市内の北海道大学では職員が受験番号が書かれた紙を机に貼るなど準備を進めていました。北大の前期日程は１９６５人の募集に対し、志願者数は５４４２人で、２０２５年よりも１９４人増えていて、倍率は０.１ポイント増の２.８倍となっています。２次試験の前期日程は２５日に行われ、後期日程は３月１２日です。合格発表はそ