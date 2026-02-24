23日夕方、金沢市で道路を横断中だった高齢女性が乗用車にはねられ、死亡しました。23日午後7時ごろ、金沢市瓢箪町の市道を手押し車で横断していた80歳女性が乗用車にはねられました。女性は頭を強く打って病院に運ばれましたが、およそ50分後に死亡が確認されました。現場は、見通しの良い直線道路で、近くの交差点には信号機の付いた横断歩道がありました。乗用車を運転していた金沢市の69歳男性は「車側の信号が青だった」と話