「大の里」西横綱で巻き返しへ3月8日から始まる大相撲春場所の番付が24日発表され、石川県津幡町出身の「大の里」は西の横綱として、6度目の賜杯獲得をめざします。左肩を痛めた影響で、先場所、10勝5敗に終わった「大の里」は西の横綱で変わらず、6度目となる賜杯獲得へ巻き返しを期します。「欧勝海」西前頭11枚目 躍進へ期待同じく石川県津幡町出身の「欧勝海」は、番付を5つ上げて、西の前頭11枚目につきます。「欧勝海」は先