馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はジャスタウェイが勝った２０１４年の中山記念を取り上げる。この年の始動戦で３馬身半差の圧勝。無双状態にあったキャリア最盛期に力の違いを見せつけた。ドバイへのＶロードを力強く切り開いた。最内を回って直線に向いたジャスタウェイ。失速したトウケイヘイローとの間にできたすき間に果敢に突っ込むと、横山典のゴーサインで一気