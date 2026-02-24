イギリスの警察当局は23日、公務上の不正行為の疑いで72歳の男を逮捕しましたが、その後釈放したと発表しました。イギリスBBCは、マンデルソン前駐米大使だとしています。地元メディアによると、マンデルソン前駐米大使はビジネス相を務めていた間、未成年の性的人身売買などの罪に問われたエプスタイン元被告に対し、政府や金融市場の情報を漏洩した可能性があるということです。