総合人材サービス会社のフジアルテは２４日、女子プロゴルフの都玲華（大東建託）とスポンサー契約を締結したと発表した。都は２０２４年にプロテストに合格。ルーキーイヤーの昨季、トップ１０に４回入り、メルセデスランキング５０位でシード権を獲得した。「この度、フジアルテ株式会社様にサポートいただくことになり、大変嬉しく思っています。多くの方々の支えがあってこそ、最高のパフォーマンスができるということを日