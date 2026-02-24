ウクライナでは、ロシアによる連日の攻撃に加え、厳しい寒さと電力不足が続いています。首都キーウから中継です。ロシアによる全面侵攻から丸4年となる朝を迎えたキーウです。現在、気温は1℃と、最近にしては暖かく、数日前はここキーウでも氷点下12℃まで下がる日がありました。数十年に一度の厳しい冬を迎えていると言われています。また、ウクライナではそうした記録的な寒さに加え、ロシア軍によるエネルギーインフラを狙った