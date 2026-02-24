株式会社エイベックスは２４日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで同社社員が逮捕されたとの報道を受けてコメントを発表した。公式サイトで「一部報道について」と題し、「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と報告。「皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げま