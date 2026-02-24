猫飼育可の物件専門で不動産仲介を行う株式会社ネコ不動産（熊本市）は「猫の日」の２２日、同社公式ＬＩＮＥに登録している顧客を対象にしたアンケート調査の結果を発表。猫飼育可の物件を探す人は、猫の管理意識が高い人が多いことが分かった。１４９人が回答した。相談者の８３．８％がすでに猫を飼っており、３匹以上猫を飼っている割合は相談者の２８．３％。また、アンケート回答者の７４．５％が全頭避妊去勢済みで、多