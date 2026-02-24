モデルでタレントの森泉が飼育しているインコとのシンクロショットを披露した。２３日にインスタグラムで「今日１日ポンちゃんとずーとこれやってます」とつづって、森とインコが互いに大きく口を開く愉快な様子をアップした。この投稿には「最高の時間」「美しさもそのまんま」「動物達が幸せそう」「ずっと見てられる」「面白い鳥さん」「自然体の泉さん」などの声が寄せられている。