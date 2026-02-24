「100歳まで生きたいとは思わない」。今年還暦を迎える鈴木保奈美さんは、驚くほど軽やかにそう語ります。3人の娘を育て上げ、ひとりの女性として新たなステージに立つ今、彼女の頭をよぎるのは「人生の引き際」と、遺される家族への想いでした。彼女が娘たちのためにと準備し始めた、意外な「終活」の中身とは。合理的で、かつ愛に満ちた「保奈美流」の人生の整え方に迫ります。 【写真】今年還暦とは…！背中が露わなドレ