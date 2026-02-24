新潟県の東京電力柏崎刈羽原発6号機（中央）＝2025年11月原子力規制委員会は24日、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）でテロ対策に関する文書が不適切に管理されていた問題について、4段階ある安全上の重要度のうち2番目に低い「白」と暫定評価した。1月21日に再稼働した6号機で3月18日に予定している営業運転開始に影響はない。個人による不適切な行為と判断した。文書の紛失や社外への漏えいは確認されていない。テロ対策の関