ウクライナの国家警察は２２日、西部リビウで同日未明、複数の爆発が発生して警察官１人が死亡、２５人が負傷したと発表した。警察は爆発に関与したとして西部リウネ州に住む３３歳の女１人を拘束し、ロシアの情報機関の指示を受けたテロ事件とみて捜査している。２３日には南部ミコライウで爆発があり、警察官７人が負傷。約２時間後に東部ドニプロの警察関連施設で爆発があったが、けが人はなかった。国家警察は、警察官を狙