３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む侍ジャパンが２４日、宮崎強化合宿を打ち上げた。合宿序盤には松井秀喜さんの来訪、終盤にはメジャー組の菅野智之投手、菊池雄星投手の合流もあり、合宿地は連日ファンでにぎわった。パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして全日程に参加。多くの知見をチームに還元し、連覇へ向けて収穫を得た１１日間となった。国内組中心の合宿は、さながら“ダ