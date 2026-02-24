NHK総合が20日朝に生中継したミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子フリーの平均世帯視聴率（速報値）は、午前6時20分から42分間で関東地区が21.7％だったことが24日、ビデオリサーチの調査で分かった。この日は坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダルに輝いた。