タレントのミッツ・マングローブが２３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」で、入院中のマツコ・デラックスの様子を明かした。マツコは９日に同番組で首の手術をして入院したことを報告している。マツコの代打として出演したミッツは、マツコの様子について「相変わらずもがき苦しんでるらしいですよ」と笑いながら報告。垣花正から「お会いしたりしたんですか？」と聞かれ「連絡はとってます」と答えた。これにマツコと月曜