大人気のぷっくりシール。ついに、「ニトリ デコホーム」からも登場です!!/3月発売予定!ぷっくりシール📣＼デコホームからぷっくりシールが新登場✨全4種のデザインをXにて先行公開!お楽しみに🐈‍⬛🍧. 【種類】・デコネコ・デコネコスイーツ・シマエナガ・シマエナガスイーツ. 【発売時期】3月中旬〜下旬予定 (@decohome_nitoriより引用)ニトリ生まれのインテリア雑貨ブランド「デコホー