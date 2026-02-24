ルピシアは3月6日、30種のティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンポーズ」(4,000円)を全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売で発売する。1月20日より予約受付を開始した。「ブック オブ ティー・アンポーズ」(4,000円)「ブック オブ ティー」は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ商品。書店でも購入できる"体験するお茶の本"として話題を集め、これまでに全27作を販売