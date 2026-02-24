三菱鉛筆は3月13日、「LAMY safari KURUTOGA inside(ラミー サファリ クルトガ インサイド)」(参考価格4,180円)を発売する。「LAMY safari KURUTOGA inside」(参考価格4,180円)左からブラック、ビスタ、ブルー、イエロードイツ ハイデルベルクに本社を置くC. Josef Lamy GmbHが取り扱うLAMYブランドの商品ラインアップにおいて最も人気のあるLAMY safariシリーズに、"芯が回ってトガりつづける"シャープ「クルトガ」の機能を搭載し