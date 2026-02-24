23日夜、金沢市内で、手押し車を押して道路を横断していた高齢の女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。事故があったのは金沢市瓢箪町の交差点付近で、23日午後7時ごろ、片側2車線の直線道路を安江町方面から小橋町方面へ向けて走っていた普通乗用車が、道路を横断していた高齢女性をはねました。この事故で、はねられた高齢女性が病院に搬送されましたが、頭を強く打つなどして約1時間後に死亡が確認されました。現場は