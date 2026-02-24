大相撲3月場所の番付が発表され、横綱5場所目の大の里は西の横綱に、そして先場所、千秋楽まで優勝争いに絡んだ欧勝海は、前頭11枚目まで番付を上げています。先場所、肩の状態が万全ではない中、10勝5敗の成績で勝ち越した津幡町出身の大の里は、今場所も西の横綱となりました。また、先場所、千秋楽まで優勝争いに絡み、横綱大の里と同じ10勝5敗と幕内二場所目で二桁の星をあげた欧勝海は、番付を5枚上げ、西の前頭11枚目となり