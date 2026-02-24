ボーイズグループBTSのメンバー、Vが日本の美容整形医による顔分析で「伝説的かつ国宝級のビジュアル」という評価を受けた。最近、日本の美容外科医は、SNSを通じて、Vの顔について「可愛らしさとかっこ良さが完璧に調和した顔」と言及した後、柔らかな輪郭と鼻先の形を挙げ、「何より視線を奪うのは目だ」と強調した。【写真】V、韓国の美容整形医も太鼓判「ビジュ1位」2023年には、日本の美容整形医がVの輪郭を「完璧なEライン」