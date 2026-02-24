総合格闘家でタレントの秋山成勲（チュ・ソンフン）が、娘のサランちゃんとデートに出かけた。秋山は2月23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに娘とデートをしましたが、本当に楽しくて幸せでした。忙しくてなかなか会えない分、私にとって本当に大切な時間でした。今年は仕事を少しでも調整して、もっと多くの時間を作れるよう努力します」とつづり、動画と写真を公開した。【写真】秋山成勲、SHIHOとの“離婚”は「毎回