SEVENTEENのドギョム×スングァンが、アジア5都市で単独コンサートを開催する。2月23日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ドギョム×スングァンは4月17日から19日までの3日間、韓国・仁川インスパイアアリーナで単独コンサートツアー「DxS [SERENADE] ON STAGA」の幕を開ける。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソードその後、4月29日・30日に千葉・幕張メッセ、5月30日・31日に大邱・EXCO、6月6