【モデルプレス＝2026/02/24】スターバックス コーヒー ジャパンでは初となるひなまつりを祝うビバレッジ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、2026年2月27日（金）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】スタバ、春は“さくらと白桃”を気分で楽しむ！新作フラペチーノ・ラテ・ソーダ試飲レポ◆スタバ、初のひなまつりを祝う新作「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、白桃と桜