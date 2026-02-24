ガールズグループf(x)出身の女優ソルリさんの写真が初公開された。2月24日、ソルリさんの兄は自身のSNSに「笑顔を浮かべながら、なぜそんなに悲しく泣くの」という文章とともに、1枚の写真を公開した。【関連】ソルリさん、突然の別れ…メディアに変化も公開された写真には、ソルリさんの幼少期の姿が収められている。部屋着で気楽そうな姿の彼女は、カメラを見つめながら笑みを浮かべている。ソルリさん（写真＝ソルリさん兄SNS）