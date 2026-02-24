食べられる四段ひな壇飾り もうすぐ桃の節句です。雛人形を飾る予定はありますか？桃の節句に合わせて岡山市北区奉還町の老舗洋菓子店「ラ・セゾン・ド・フランセ」では、食べられるひな飾りケーキを用意しました。 可愛らしいひな人形や生チョコのお道具など飾られた、高さ20cmの4段ケーキです。16cm×20cm×14cm（12～13人分）、1個9800円。 こだわりは、主役のひな人形です。ケーキと一緒