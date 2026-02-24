２３日、多くの乗客でごった返す浙江省・杭州東駅の待合ホール。（杭州＝新華社記者／黄宗治）【新華社北京2月24日】中国の鉄道は春節（旧正月）9連休最終日の23日、ふるさとや行楽地で休暇を過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えた。全国の鉄道利用客は1850万人になる見込みで、旅客列車2297本の増便が計画されている。２３日、甘粛省・蘭州駅のホームを歩く乗客。（蘭州＝新華社配信／王光輝）２３日、貴州省・銅仁