22日、エレベーターが緊急停止する事故があった東京スカイツリーは、24日も臨時休業し原因を調査しています。22日午後、東京・墨田区の東京スカイツリーでは、エレベーターが緊急停止し20人がおよそ6時間にわたって閉じ込められました。事故を受けて東京スカイツリーは、エレベーターの総点検を行うため23日、臨時休業しましたが、引き続き原因などについて調査する必要があるとして、24日も臨時休業しています。25日以降の営業に