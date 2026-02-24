ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年となります。木原稔官房長官は「いまだ和平が実現していないことは大変残念だ」とした上で、今後もウクライナを支援し、復興に取り組んでいく考えを示しました。木原長官は24日の会見で、両国の戦闘が続く中、「未だ和平が実現していないことは大変残念だ」と述べました。その上で、「ウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だ。力による一方的な現状変更の試みを決して許すことは