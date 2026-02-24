国会では、24日から高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まります。トップバッターで質問に立つ中道改革連合の小川代表は「高市首相人気の高さに左右されず、野党第一党の矜持をもってただしていく」と意気込みを語りました。中道改革連合・小川代表「きちんと政権と対峙をし、そして厳しくお聞きすることはお聞きするという方針を貫きたいと思っています」小川代表は来年度予算案について、年度内成立ありきで審議を