マンチェスター・シティ女子のMF長谷川唯による“超絶リフティング”が再び話題を呼んでいる。上半身がまったくブレず、ボールが無回転のまま足に吸い付くような魔法のタッチに、ファンからは驚きの声が殺到した。【映像】長谷川唯の「無回転リフティング」今年1月にも、試合前のウォーミングアップで見せたリフティングが『DAZN Women's Football』公式SNSに取り上げられ、世界中で大反響を呼んでいた長谷川。その独特で美し