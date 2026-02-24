アメリカで「相互関税」などが違法と判断されたのを受け、トランプ大統領は関税交渉の相手国がこれまでの合意を見直す動きを見せれば「高い関税を課す」と主張しています。【映像】“トランプ関税”を発表したトランプ氏トランプ大統領は23日、「相互関税」などを違法と判断した連邦最高裁にあらためて強い不満を表明しました。そのうえで、これまでの関税交渉でアメリカと合意した相手国に対して、「バカげた判決を受けて駆け