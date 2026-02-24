24日朝、福岡・遠賀町で幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突する事故がありました。園児を含む12人が病院に搬送されました。24日午前9時過ぎ、遠賀町島津で「幼稚園バスと乗用車の事故」とバスの運転手から110番通報がありました。消防によりますと、幼稚園バスには園児9人を含む11人が、乗用車には70代とみられる男性が乗っていて、12人全員が病院に搬送されました。重傷者はいないとみられていますが、詳しいけがの程度は分かってい