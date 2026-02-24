国会では、高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が24日午後から始まり、衆議院選挙後、初めてとなる国会論戦が幕を開けます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。ある野党幹部は「高市政権と対峙（たいじ）しなければいけないが、なかなか批判もしづらい。国会論戦のスタンスが難しい」と漏らしています。中道改革連合・小川代表：第1党として厳しくお尋ねする。しかし、相手に対す