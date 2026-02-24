お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月23日、自身のInstagramを更新。43歳の誕生日を迎え、うれしそうな姿を披露しました。【写真】近藤春菜の誕生日ショット「ますます美味しいラーメンお願いしますね！！」近藤さんは「2026年2月23日、おかげさまで43歳になりました！」と報告し、自身の写真を1枚載せています。誕生日仕様に飾り付けられた部屋で両手で「43」という数字を作り、カメラに向かって笑顔を見せる姿です。「